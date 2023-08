Cedimenti e perdite risolti a Bassa: tutto ok

Diversi interventi sono stati effettuati lo scorso fine settimana per poter risolvere i problemi di perdite idriche dalle reti dell’acquedotto, in varie zone della Bassa. Già nei giorni scorsi un allagamento si era verificato in via Bassa, al Baccanello di Guastalla, con successivo intervento dei tecnici di Ireti. E domenica, mentre si recavano per una simile avaria a Guastalla, i tecnici sono stati dirottati a Poviglio, per una improvvisa perdita dovuta al cedimento di una condotta sotterranea. Al termine è stato risolto anche il problema a Guastalla, in via Pieve, dove per parte della mattinata è stato necessario effettuare degli scavi e chiudere la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia, per motivi di sicurezza. Non è stata interrotta l’erogazione idrica nei quartieri circostanti, con disagi limitati.