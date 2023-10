Celebrata la ’Giornata del dono’ a Correggio: protagonista l’emergenza Ucraina

È stata celebrata pure a Correggio la ’Giornata del dono’, che nel cortile interno di palazzo dei Principi ha visto protagonisti volontari e associazioni che si sono impegnate, in particolare, per l’emergenza Ucraina, purtroppo non ancora conclusa. Il vicesindaco Maria Chiara Oleari ha sottolineato la finalità dell’iniziativa: "Celebriamo e ringraziamo le tante persone che si sono spese con grandissima generosità e tempestività per l’emergenza che colpisce la popolazione ucraina, a causa del conflitto bellico. La cerimonia, alla presenza di Edoardo Patriarca, già presidente dell’Istituto Italiano della donazione, ha previsto la consegna di attestati di riconoscimento a realtà produttive, associazioni e persone del territorio e alle famiglie ospitanti per l’impegno profuso in occasione dell’emergenza in Ucraina. Tra loro anche la Croce rossa, le Ggev, associazioni e semplici cittadini che già dal febbraio dello scorso anno si sono mobilitati per aiutare persone in difficoltà, fra raccolta di materiale e accoglienza.

a. le.