Celebrazioni del Tricolore, al Valli si entra ad invito: ecco come fare

Reggio festeggia il 7 gennaio 2023, la Giornata nazionale della Bandiera e il 226° anniversario del Primo Tricolore con la partecipazione del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Alla celebrazione interverrà, per la lectio magistralis al teatro Valli, anche il prof Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Il programma della festa annuale del Tricolore prevede, subito dopo la sonata a distesa della Campana civica (alle 10 in piazza Prampolini) la cerimonia di apertura delle celebrazioni alla presenza del ministro Luca Ciriani, del sindaco Vecchi e delle altre autorità. Alle 10.45, in Sala del Tricolore (ingresso a invito), saluto del sindaco Luca Vecchi e consegna della Costituzione italiana a delegazioni di Associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme.

Alle 11.30, al Valli, gli interventi del sindaco Luca Vecchi, del presidente della Provincia Giorgio Zanni, del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Seguiranno la lectio magistralis del prof Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio e l’intervento conclusivo del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Al termine dell’incontro al teatro Municipale, l’esibizione della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Per partecipare alla cerimonia del Valli è necessario prenotarsi (comunicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e documento d’identità) all’Urp telefonicamente o via email: 0522 456660 (martedì-venerdì 8.30-13); [email protected] Le prenotazioni sono aperte fino a domani, alle 13.