Celentano a Castelnovo Monti. Novellara ospita Ottavia Piccolo

Stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti va in scena "L’illusione coniugale" di Eric Assous, con Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch. In una lussuosa abitazione estiva, la vita coniugale di Giovanna e Massimo, coppia apparentemente perfetta, si svela attraverso un gioco pericoloso di verità e menzogne. Dopo una serata mondana, i coniugi iniziano un confronto serrato, rivelando infedeltà, segreti ed insicurezze che minano le fondamenta del loro matrimonio. Il linguaggio ironico e brillante dei loro dialoghi raggiunge la dimensione di commedia che cattura immediatamente l’attenzione del pubblico. Tra momenti di tensione ed introspezione, il pubblico è trascinato in un viaggio emotivo che mette in discussione le illusioni su cui spesso si fondano i rapporti di coppia. Il linguaggio ironico e vivace amplifica il coinvolgimento del pubblico.

Sempre stasera, alle 20,45 al teatro della Rocca a Novellara, viene proposto "Matteotti, anatomia di un fascismo", spettacolo di Stefano Massini, regia di Sandra Mangini, con la partecipazione di Ottavia Piccolo e le musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Le quattro e quindici del pomeriggio del 10 giugno 1924. Due testimoni dichiarano di aver assistito a una colluttazione all’interno di una vettura e di aver visto espellere quello che sarà riconosciuto come il tesserino dell’onorevole Giacomo Matteotti, parlamentare della Repubblica.

