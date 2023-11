Celestini al teatro Boiardo racconta il S. Francesco di oggi

Stasera alle 21 al teatro Boiardo di Scandiano lo spettacolo "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato" con Ascanio Celestini (foto) e musiche di Gianluca Casadei.

Celestini racconta il Francesco d’Assisi di oggi, che trova i propri personaggi in strada, tra case popolari, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede.

Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 la proiezione del film "Delicatessen" diretto da Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, nell’ambito della rassegna "Cinema ritrovato".

Alla sala degli Specchi del teatro Valli, in città, oggi alle 18,30 proseguono gli incontri di "Verso sera" con "Avviamento alla letteratura. La lingua difettosa e i rimedi ai limiti lessicali".

Alla sede dell’Associazione Archeosofica di Reggio, in via Campo Marzio 15, stasera alle 21 per la rassegna sulla medicina antica si parla di "Ippocrate e la cura del corpo e dell’anima". Informazioni: tel. 339-4360071. Oggi alle 17 alla sede di Unimore, in viale Allegri, nuovo appuntamento di "Energia. Il presente e il futuro" organizzato dalla Luc: si parla di "Immateriale: l’impatto ambientale del digitale" con Stefano Ossicini.

A palazzo Bentivoglio di Gualtieri stasera alle 21 la rassegna "Autori in prestito" ospita Marco Pierini, direttore di musei, curatore di mostre e docente di arte contemporanea.

Prendono il via oggi gli incontri dei gruppi di parola per figli di genitori separati, promossi dal Centro per le famiglie della Bassa reggiana, nella sede di via Bellini a Guastalla. Appuntamento alle 16,30 con partecipazione gratuita. Informazioni e iscrizioni: tel. 335-1415137.

a.le.