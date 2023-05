Cellularline, balzo dei ricavi Un +29,5% che vale trenta milioni

Ricavi consolidati in forte crescita e una presenza sui mercati strategici internazionali sempre più penetrante e redditizia. E’ decisamente soddisfacente la ‘trimestrale’ che Cellularline, l’azienda reggiana leader in Europa nell’ambito degli accessori per smartphone e tablet, quotata all’Euronext Star della Borsa di Milano, ha presentato mercoledì. Si tratta del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo del 2023, che si è chiuso con un +29,5% - pari a 30,2 milioni di euro - dei ricavi consolidati rispetto al primo trimestre del 2022. Un ‘boost’ ai ricavi è stato dato, in particolare, dall’ingresso in grande stile sul mercato tedesco, attraverso la partnership strategica con MediaMarketSaturn e l’acquisizione di Peter Jäckel. Altro elemento che salta all’occhio è che il 60% dei ricavi registrati nel Q1 da Cellularline provengono dall’estero, con particolare riferimento all’area della GermaniaAustria che ha più che triplicato i ricavi nel periodo. Il tutto senza che il mercato domestico ne soffrisse (i ricavi registrati in Italia segnano un aumento del 17,9% rispetto al Q1 del 2022).

"Anche nei primi tre mesi del 2023 è proseguita la decisa crescita dei ricavi del Gruppo, che già aveva caratterizzato il precedente esercizio", commenta il Ceo Marco Cagnetta (foto). "Stiamo perseguendo con decisione la nostra strategia di internazionalizzazione, puntando su mercati chiave con ottime potenzialità di sviluppo, come la Germania e il Medio Oriente".