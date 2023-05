Cellularline lancia Newrban Nasce una linea di prodotti per la mobilità sostenibile

Cellularline entra ufficialmente nel mondo della mobilità sostenibile lanciando ufficialmente la linea di accessori appositamente dedicata a tutto ciò che ha a che fare con l’elettrico. Si chiama ‘Newrban’ e la multinazionale di via Lambrakis, dopo averlo annunciato a inizio marzo nella sua convention in cui ha ‘disegnato’ le strategie per il futuro, ha deciso di mettere sul mercato tutta una serie di prodotti nuovi di zecca proprio in questi giorni. Una gamma che si sviluppa attraverso tre macro categorie: la sicurezza, il trasporto e gli strumenti di manutenzione. In questo senso, nel dettaglio saranno disponibili caschi di protezione, kit luci e campanelli elettrici ricaricabili, tutta una dotazione per aumentare la visibilità del conducente, e infine, borse da manubrio e supporti per gli smartphone.

"Negli ultimi anni siamo stati molto attenti alle nuove esigenze di chi ha scelto la mobilità sostenibile come principale modalità di spostamento all’interno delle nostre città sempre più inquinate – spiega il co-Ceo di Cellularline, Marco Cagnetta (nella foto) –. Abbiamo dunque ideato un nuovo brand pensato per garantire una migliore e più sicura esperienza legata alla mobilità sostenibile. Lo abbiamo fatto cercando di creare prodotti che siano in linea con i bisogni dei nostri clienti e utilizzatori di prodotti e-mobility".