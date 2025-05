Cellularline, ricavi in aumento del 2,1%

Cellularline chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi delle vendite pari a 32,4 milioni euro, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato netto adjusted è pari a 0,4 milioni, rispetto ad una perdita di 1,3 milioni del primo trimestre del 2024. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted sale a 3,3 milioni.

Sul fronte dei ricavi la Linea Red, dedicata alla commercializzazione degli accessori per smartphone e tablet e i prodotti audio dei brand di proprietà del gruppo, ha registrato un incremento rispetto al primo trimestre 2024, pari all’8,8%. La Linea Black, che comprende gli accessori per motociclisti a marchio Interphone, ha registrato vendite per 1,9 milioni con un leggero incremento di 0,1 milioni rispetto al primo trimestre 2024 pari al 6%. La Linea Blue, dedicata alla vendita di prodotti di brand terzi, ha registrato vendite pari ad 3 milioni pari al 9,2% del totale.

"I soddisfacenti risultati del primo trimestre, in continuità con i trimestri precedenti, confermano la validità della nostra strategia commerciale", afferma Marco Cagnetta, consigliere e general manager sales and marketing del gruppo Cellularline.