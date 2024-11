Cellularline, ricavi in crescita: "Si conferma la solidità del gruppo"

Cellularline – l’azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet quotata su Euronext Star Milan – ha comunicato i risultati dei primi 9 mesi del 2024. Ricavi in crescita a 117,7 milioni (+5% rispetto ai primi 9 mesi del 2023), Ebitda Adj in deciso aumento a 15,1 milioni, +17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto è in calo a 24,8 milioni (35,4 milioni al 31 dicembre 2024). Il cda ha inoltre proposto l’adozione dello status di società benefit: convocata l’assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria.

Marco Cagnetta, consigliere e general manager sales and marketing del gruppo Cellularline, ha commentato: "Anche nel terzo trimestre dell’anno è continuata la crescita dei ricavi del nostro Gruppo. Questo incremento si verifica contestualmente a una ulteriore riduzione dell’indebitamento finanziario, confermando quindi la solidità del gruppo. Siamo concentrati sulle sfide dell’ultima parte dell’anno, caratterizzata da momenti importanti come il Black Friday e le festività natalizie".