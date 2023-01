Cellularline, shopping in Germania: acquisito il 60% della Peter Jäckel

L’azienda reggiana Cellularline, attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet e quotata sul segmento Star di Piazza Affari ha concluso l’acquisizione del 60% del capitale sociale della tedesca Peter Jäckel anch’essa attiva nel campo degli accessori per smartphone. Il corrispettivo preliminare per l’acquisizione è stato fissato in 3,05 milioni ed è stato pagato al ‘closing’; nel corso del primo semestre 2023, a seguito dell’approvazione del bilancio 2022 della società germanica verrà pagato un eventuale conguaglio di prezzo determinato sulla base della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto definitivi di fine esercizio. Lo scorso anno, spiega una nota del gruppo reggiano, Peter Jäckel ha registrato un fatturato di 9,4 milioni con un risultato netto 1,42 milioni. Gli imprenditori-fondatori manterranno il proprio ruolo in azienda e lavoreranno al fianco del management di Cellularline.

Nel corso del triennio 2023-2025, le parti avranno facoltà di esercitare opzioni Put&Call sulla partecipazione di minoranza pari complessivamente al 40%, suddivisa in due tranche.

L’importo da corrispondere per ciascuna tranche sarà calcolato tenendo conto di parametri economico-finanziari registrati da Peter Jäckel nel corso degli esercizi 2024 e 2025. L’esercizio delle opzioni potrebbe consentire a Cellularline di accrescere la propria partecipazione fino al 100% entro il 2025.