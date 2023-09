Cena di beneficenza al Red Mosquito

Venerdì 8 al Red Mosquito di Pratissolo Cena di beneficenza con musica dal vivo, in favore del Dog Village di Montecavolo, venerdì 8 settembre al Red Mosquito di Pratissolo, in via Munari 7. L’associazione Amore Randagio vi invita alla cena con musica di Andy Sings che interpreta Johnny Cash. Parte del ricavato andrà a beneficio dei cani ospitati. Informazioni e prenotazioni al 339 5231647.