Cena di paella con ’La bella e le bestie’

Torna a Villa Argine di Cadelbosco Sopra la tradizionale Festa di Paese, organizzata dal circolo Arci Manzoni. Quattro gli appuntamenti in programma tra stasera e l’8 agosto, ospitati nell’area sportiva di via Mazzini, in paese. Stasera e l’8 agosto la tradizionale cena di paella, mentre giovedì 3 e sabato 5 agosto sono in programma serate gastronomiche con piatti locali. Stasera il concerto dell’acoustic trio "La bella e le bestie" con la voce di Tiziana Parrino accompagnata dalle musiche di Luca Cattani e Guido Carbognani alla chitarra e cori. Giovedì 3 agosto Paolo Montanari e Alessandro Peretto racconteranno e suoneranno "La storia nomade", ovvero, la storia del gruppo più longevo del nostro Paese. Martedì 8 agosto Johnny, Adelmo & Daniele saranno "Tre chitarre in viaggio" e proporranno un repertorio decisamente internazionale, una carrellata di brani a partire dalle musiche sudamericane e caraibiche arriveranno fino ai classici brani dialettali. Il 5 agosto spazio a Vittorio Bonetti e alle sue "Canzoni senza inganni", con uno spettacolo da pianobar. Per informazioni e prenotazioni: tel. 347-7077126.