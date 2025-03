Cena, discomusic e barzellette con Big Bonvi e Willer Collura

Tornano gli indimenticabili ritmi dance, sabato 29 marzo alla Sala Esmeraldo della Ctl di Bagnolo, con l’evento "Smile & Dance atto II", che riprende una serata di successo che si è svolta lo scorso anno, con un happening in cui saranno protagonisti, oltre alla tradizionale e prelibata cena preparata dalle encomiabili rezdore locali, anche la più bella discomusic di tutti i tempi proposta da Big Bonvi.

Una manifestazione che viene arricchita dalla partecipazione di Willer Collura, il barzellettiere reggiano vincitore dell’ultima edizione de "La sai l’ultima?", andata in onda su Canale 5. Dunque, una buona occasione per stare in compagnia con ottimo cibo, la possibilità di scatenarsi in pista con i ritmi più in voga negli anni d’oro della discodance, ma anche ridere con le battute del noto barzellettiere reggiano, che ha trionfato al talent show di Mediaset nel 2019, sbaragliando una agguerrita concorrenza di numerosi partecipanti arrivati da ogni parte d’Italia per questa gara in tv.

Per partecipare alla serata è necessario prenotare telefonando al numero 337-584000.