Cena e musica pro Romagna

Venerdì, al parco Tegge di Felina, la montagna reggiana si mobilita con un grande evento artistico-musicale in aiuto ai cugini romagnoli: cena (a partire dalle 19,30) ballo e concerto per raccogliere fondi da devolvere alle comunità colpite dall’alluvione. Tra i protagonisti, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli), le cantanti Roberta Cappelletti, Rita Gessi, Cristina Migliari, Maria Grazia Pasi, il sassofonista Marco Tagliavini e tanti altri. L’evento, organizzato da Ottava Nota, Parco Tegge e Meeting delle etichette indipendenti, è patrocinato dalla Regione. Per partecipare alla cena occorre prenotarsi entro oggi telefonando allo 0522619325 oppure attraverso il sito www.parcotegge.itprenotauntavolo