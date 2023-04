Cena prelibata al teatro sociale Svelti, bisogna prenotare in giornata

In occasione della festa del Primo Maggio, a Gualtieri dalle 20 di lunedì viene proposta la tradizionale cena al teatro Sociale, con la cucina curata dal ristorante Nizzoli. Ma già dalle 17 sono previste delle visite guidate ai vari spazi del teatro, a offerta libera, a cura dei Mur-attori.

Le visite si svolgeranno ogni 30 minuti per gruppi di dieci persone alla volta, fino alle 19. Per la cena, invece, il menù tradizionale prevede un antipasto con spalla cotta e mostarda di mele, come primo tortelli di zucca della tradizione mantovana e maccheroni al torchio con ragù, secondo con guancialini di maiale e polenta, dolce con panna cotta di Nizzoli e torta sbrisolona, acqua e vino. E’ previsto anche un menù vegetariano. Per informazioni e prenotazioni (entro oggi): tel. 329-1356183 oppure sulla pagina web del teatro Sociale di Gualtieri. In occasione del Primo Maggio a Gualtieri si celebrano due anniversari importanti: i sessant’anni del Ristorante Nizzoli, ma anche il decennale dell’inaugurazione della platea in legno restaurata dalla cittadinanza, con la prima cena dei lavoratori.