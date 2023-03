Cena stellata per gli atleti disabili

Una cena ‘stellata’ all’Osteria del Viandante è sempre un’occasione da ricordare. Ma assume contorni ancora più importanti se l’obiettivo è aiutare quaranta ragazzi affetti da disabilità, nella nuova iniziativa della Rubierese calcio denominata ‘Progetto Inclusive’. Il filo conduttore, nemmeno a dirlo, è sempre Marco Bizzarri, proprietario dello storico ristorante e socio della squadra cittadina da ormai un anno. E proprio nell’occasione dell’insediamento (6 aprile 2022) il Ceo di Gucci era stato chiaro: "Voglio fare un progetto per i giovani, a loro supporto, che va oltre al calcio in quanto tale, e che permette di trovare una sponda sicura rispetto a scelte diverse di stare insieme in modo sano". E il ‘Progetto inclusive’ va proprio in questa direzione.

L’iniziativa era già nata nei mesi scorsi, "con l’obiettivo di fare uno spazio sportivo all’insegna del calcio dove ragazzi e ragazze disabili possano giocare come una vera e propria squadra con altri giovani atleti" si leggeva nella presentazione. Inizialmente la cadenza degli incontri si alternava tra uno o due appuntamenti mensili.

Ma lunedì nella cena al gran completo organizzata al ‘Viandante’ si è parlato di implementare il progetto su base settimanale. E si sa che davanti a un buon piatto di ‘Cappelletti del Forte’ le idee e l’entusiasmo nascono di conseguenza: "Lo sport è integrazione, è divertimento ed è un modo per creare nuove amicizie" ha ribadito Gianluca Melli, che con la sua Isi Plast (azienda correggese leader nello stampaggio di materie plastiche) è diventato lo sponsor principale di ‘Progetto Inclusive’. "Ogni ragazzo ha un mondo interiore che non deve essere isolato ma integrato. La diversità spesso è valore aggiunto e la squadra migliore è quella più unita".

Alla cena, oltre ai ragazzi e ragazze del progetto, gli accompagnatori e i soci della Rubierese, c’era naturalmente anche il padrone di casa Marco Bizzarri. Ma il 61enne Ceo di Gucci, come fatto finora dall’ingresso in società, ha preferito parlare attraverso i fatti più che con le parole. E così il ‘Progetto Inclusive’ oltre agli incontri settimanali scenderà in campo anche con un torneo dedicato, di cui per ora si conosce solo la data, ovvero il prossimo 11 giugno. Un’iniziativa che secondo l’Us Rubierese "aiuterà a divulgare la pratica sportiva nei giovani, che rappresenta un valore prioritario e che ha visto, con la nuova compagine societaria, rafforzarne l’azione sportiva e sociale per il territorio".

Stefano Chiossi