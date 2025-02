"Cenerentola" al San Prospero. Pollicino fa tappa a Cavriago

Spettacolo per ragazzi e famiglie, oggi alle 17 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio con "Cenerentola" di Alessandra Sciancalepore. In questa storia c’è un tempo scandito da rintocchi che segnano i rituali di bellezza delle sorellastre, il tempo dell’attesa trepidante prima che accada qualcosa, fra lacrime e Cenere, il tempo magico della trasformazione, fra scintillii, carrozza e cavalli, il tempo della festa e di un ballo per innamorarsi, il tempo della fuga da palazzo e la prova di una scarpetta. Ma cos’è il tempo? Cenerentola è la storia di un tempo che è cambiamento. A raccontarcelo un’orologiaia…

Al Novecento di Cavriago va in scena "Pollicino Show!", oggi alle 17 e domani alle 11 e alle 16,30, con la compagnia Artemisia Danza. Pollicino è piccolo di statura ma grande nell’astuzia. La sua è una famiglia poverissima. Ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Ma riuscirà a superare le difficoltà.