Ceneri, il rito con il vescovo. Morandi

Il vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, Giacomo Morandi, ha officiato in cattedrale l’austero rito dell’imposizione delle ceneri. Morandi ha presieduto nella messa vespertina di ieri, in piazza Prampolini, una funzione che è il segno della fragilità dell’uomo e della sua responsabilità per un buon uso del tempo che Dio gli dona. Folla di fedeli per il rito tradizionale, con una comunità reggiana che sempre di più conferma la volontà di raccoglimento e preghiera, specie in questi tempi di guerre e tormenti. Quello delle Ceneri è il mercoledì precedente la prima domenica di quaresima che, nelle chiese cattoliche di rito romano e in molte chiese protestanti, coincide con l’inizio della quaresima, periodo liturgico ‘forte’ a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana.