Cenini punge Salvini e Bonaccini: "In Europa bisogna essere uniti. Il governatore non sa cosa fare"

Attacca il governatore Stefano Bonaccini sulle concessioni balneari, ma apre anche il fuoco amico sulla Lega. Si presenta alla città carico a pallettoni Antonio Cenini, 55enne reggiano, candidato per Forza Italia all’Europarlamento nella circoscrizione Nord–Est (dove voteranno Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Friuli). Sposato e padre di quattro figli, da vent’anni vive a Bruxelles dove lavora come funzionario proprio per lo stesso consesso (ha ricoperto anche mansioni sia nel Consiglio Ue sia nella Commissione) oltre a ricoprire la carica di presidente delle scuole Europee. Conosce bene, da dentro, tutti gli organismi a stelle cerchiate e ne dà prova nella conferenza di ieri al point elettorale degli Azzurri in via Palazzolo, dimostrando di non avere peli sulla lingua neppure nei confronti degli alleati.

"Mi sono candidato per una scelta di campo – apre Cenini il suo discorso – e perché sono per l’unità in Europa. E non come tanti gridano, purtroppo anche tra i nostri alleati, che ‘da soli è meglio’...". Prima frecciata con riferimento non puramente casuale al leader del Carroccio, Matteo Salvini dopo le ‘minacce’ di uscire dal Partito Popolare Europeo – dove il centrodestra italiano confluisce – e le ombre sul sostegno alla rielezione di Ursula von der Leyen ("Di certo ritengo conclusa la sua esperienza", ha detto ieri il ‘Capitano’ in un’intervista ad Open.

Cenini invoca invece l’unità: "La von der Leyen è la nostra candidata". E poi sgancia la seconda bordata. "La voglia di candidarmi viene da lontano, quando cinque anni fa i sovranisti del governo gialloverde (M5s e Lega, ndr) – in uno dei periodi più bui dell’Italia – mettevano a rischio e in dubbio il patto Atlantico, spalancando le porte alla Cina, abolendo la prescrizione e introducendo il pericoloso reddito di cittadinanza. A Bruxelles si guardava a tutto questo con grande paura, anche nel nostro interno di Forza Italia che in quel momento era ai minimi storici. Ma abbiamo preferito restare coerenti con gli elettori e fedeli alle nostre idee. Così, Antonio Tajani mi ha proposto la candidatura. Una scelta non facile perché sarà una sfida titanica, ma ho accettato perché sono innamorato della mia terra reggiana, del nostro Paese e dell’Europa". Ma non c’è due senza tre. E arriva un altro siluro tra carota e bastone. "Ho letto le parole di Salvini dette ieri (venerdì, ndr) a Reggio. Ci sono tante cose che condivido, dalle industrie che vanno aiutate e non devono scomparire, fino al Parmigiano Reggiano che non può essere considerato pericoloso dal cosiddetto ’Nutriscore’. Però, la Lega con 29 deputati non è riuscita a realizzare una sola delle promesse fatte. In Europa conta la serietà e il pragmatismo. Pochi candidati al Parlamento Europeo sanno cosa vanno a fare".

E qui sposta il mirino sul governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: "Lascerà la Regione dopo non essere riuscito a risolvere la questione dei balneari che è una battaglia sacrosanta perché chi crea posti di lavoro dalla riviera romagnola ai lidi veneti va salvaguardato. E ora con quale faccia si presenta in Europa a portare avanti battaglie mai fatte finora? Io ho incontrato i balneari e un’idea, visto che ci ho anche lavorato nel mio ruolo da funzionario, ce l’avrei. A Bonaccini chiedo: cosa vuoi fare, come e soprattutto con chi?".

Nel programma di Cenini – che non ha mancato di fare un endorsement per le Amministrative al candidato sindaco di centrodestra Giovanni Tarquini ("Non esiste un altro esempio come Reggio in Europa dove il potere per 80 anni è stato sempre nelle stesse mani, è ora di cambiare", ha detto) – tra i tanti punti, si leggono un’attenzione particolare alle imprese ("Vogliamo apportare il taglio di un terzo della burocrazia europea per semplificare la vita di imprenditori, commercianti e artigiani". Ma anche verso le nuove generazioni: "Occorre un’iniziativa europea per l’uso responsabile dei social media al fine di proteggere i nostri giovani".