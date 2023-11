Censimento permanente: i questionari

Ha preso il via a Correggio l’attività di contatto con le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario per il censimento permanente. Sono due gli operatori incaricati, dotati di cartellino di riconoscimento, che raccolgono i dati con un tablet. Le operazioni durano fino al 22 dicembre. Si tratta di un’operazione diventata annuale e che coinvolge un campione rappresentativo di famiglie, che a ottobre hanno ricevuto una lettera dall’Istat con le credenziali per compilare il questionario in modo autonomo fino all’11 dicembre. Negli ultimi giorni, invece, la compilazione potrà avvenire solo con intervista da parte di un operatore. Chi ha necessità di supporto può rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento per fissare un appuntamento. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la mancata risposta prevede una sanzione.