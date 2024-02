Cent’anni dall’assassinio di Antonio Piccinini

Il 28 febbraio 1924 il sindacalista Antonio Piccinini , socialista della corrente massimalista, fu prelevato nella sua casa nel quartiere Gardenia da alcuni fascisti e ucciso barbaramente. Per ricordare i cento anni dalla sua morte, ha preso vita un comitato promotore che ha organizzato una serie di eventi, dal 24 febbraio al 4 marzo.

Alla presentazione delle iniziative erano presenti il nipote e il pronipote di Antonio Piccinini: Paolo e Pierpaolo Grimaldi (nella foto). La madre di Paolo aveva nove anni quando suo padre fu assassinato e la sua testimonianza non fu creduta durante un processo farsa che assolse i colpevoli.

"Ricordo che mia nonna mi raccontava che perfino dopo la morte il nonno subì delle azioni vergognose – racconta Paolo. – Per tre volte dovettero cambiargli la tomba, che veniva profanata. Quando la nonna ci lasciò la mamma chiese al sindaco Campioli che a mio nonno fosse dato un luogo di sepoltura alla luce del sole". E tra gli eventi in programma, sabato 2 marzo alle 9,30, Alessandro Incerti di Istoreco condurrà una visita guidata che partendo dalla tomba di Piccinini, al cimitero monumentale, toccherà i luoghi più significativi della sua vita: Palazzo Ancini (già sede della Cgil), il Teatro Ariosto, la sponda del Crostolo in via della Costituzione, dove fu trovato il suo cadavere vicino al ponte ferroviario della linea Ciano-Gardenia.

Alle 12 poi, in viale Trento Trieste, Ugo Pellini accompagnerà la messa a dimora di un ippocastano. Comune e Provincia hanno deciso di inserire il 28 febbraio tra le date del calendario delle ricorrenze civili. Nel 1980, il presidente della Repubblica Sandro Pertini venne a Reggio in occasione della lapide dedicata ad Antonio Piccinini a Palazzo Alliende. Le celebrazioni per ricordare Piccinini avranno inizio sabato prossimo, a partire dalle 19, al circolo Arci cucine del popolo di Massenzatico. In programma la conferenza dello storico Andrea Panaccione e un momento conviviale a cui seguirà un recital di canzoni della Resistenza, proposte da Riccardo Dodi. Mercoledì 28 alle 9,15 alla stazione Santo Stefano della Gardenia arriverà una delegazione dalla Val d’Enza, poi Ugo Pellini guiderà i presenti sui luoghi dell’assassinio. Alle 10 il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni inaugureranno, insieme ai familiari, una stele e il progetto di in murales nella via a lui dedicata, in Gardenia. La mattinata si conclude con la prolusione storica di Giorgio Boccolari (alle 11,30 al circolo Arci Gardenia). Lunedì 4 marzo alle 18 a LibrerieCoop All’Arco ci sarà la presentazione del libro "Giacomo Matteotti, l’uomo del coraggio, cent’anni dopo (1924-2024)" di Riccardo Nencini. Giacomo Matteotti, prima di essere ucciso, alla Camera dei Deputati denunciò l’assassinio di Piccinini. Il comitato promotore è composto da Acer, Anpi, Anpi cittadina, Arci, Arci Gardenia, Auser, Boorea, Cgil, Circolo Arci cucine del popolo, Filef, Istituto Alcide Cervi, Istoreco, Legacoop Emilia ovest, Spi Cgil, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia e dell’Unione Val d’Enza.

