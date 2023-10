Cent’anni di Carmen Zanti, storica protagonista della Resistenza

Protagonista della Resistenza reggiana, decorata con Croce al Valore Militare, attivista nei movimenti di emancipazione femminile, prima deputata poi senatrice dal 1963 al 1976. Carmen Zanti nacque a Cavriago il 10 ottobre 1923 e domani, in occasione del centenario della sua nascita, il paese le dedica un incontro storico. Dalle 9.30, in Municipio, si confronteranno esponenti dell’associazione a lei dedicata insieme Mirco Carrattieri, Albertina Soliani, Ione Bartoli, Eletta Bertani e la sindaca Francesca Bedogni. Patrocinano l’evento la Provincia, Istoreco, Anpi e l’Istituto Alcide Cervi. La Zanti – cresciuta in Francia dove il padre Angelo era riparato sotto il Fascismo – fu un esempio di impegno politico per la causa femminile, che si specchiò nell’esperienza sia nell’Udi che nella Federazione democratiche internazionale delle donne (Fdif): negli anni della ’Guerra fredda’ si dedicò a stringere relazioni e gettare reti che oltrepassassero i continenti, per creare un tessuto comune tra le donne. Nel 1963 al Congresso di Mosca, Carmen, abbandonò la Fdif: con una dichiarazione senza precedenti, votò contro la mozione maggioritaria che subordinava l’emancipazione femminile alla realizzazione del comunismo. Si battè affinché venisse soppressa ogni forma di inferiorità politica e giuridica delle donne: ebbero successo la sua battaglia per sciogliere la Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia), di creare un piano per gli asili nido e l’istituzione dei consultori. Si occupò anche di assistenza psichiatrica (Reggio Emilia era sede di un famoso manicomio) e di riforma sanitaria. Morì a Reggio nel 1979. Durante la cerimonia in suo ricordo, verrà anche ricordata Maria Luisa Zani (deceduta nel 2021) che fu assessora alla Scuola negli anni ’70 con il sindaco William Casotti, e che fece nascere i primi servizi comunali all’infanzia di Cavriago.

Francesca Chilloni