Cent’anni di gol a Novellara. Il calcio partiva dalla caserma

A Novellara, i primi gol, cent’anni fa. E’ un calcio amarcord, che rievoca quando si dribblava a fianco della Rocca. La nostra ricognizione di archeologia del pallone fa tappa nella cittadina gonzaghesca, dove Alessandro Cagossi e Omar Malagoli stanno portando in area un libro che intende sottolineare l’avventura centenaria della Novellara Sportiva. Una pubblicazione che si propone un preciso schema di gioco: l’era dei pionieri (dagli inizi al 1945), l’epoca moderna (1946-1980) e l’età contemporanea (1981-2024). "Dalle memorie di Gaetano Gaddi si viene a sapere che il calcio è stato portato a Novellara nel periodo che precede la Prima guerra mondiale dagli artiglieri del regio esercito, che erano nella caserma di via Cavour. Tra i pionieri c’era l’ufficiale Giuseppe Parodi, capitano del Pro Vercelli, e alcuni calciatori che si cimentavano in serie A con il Genoa", spiega Alessandro Cagossi, dando forma a spettri in pantalocini. Il nuovo gioco va affiancando le discipline in voga in quel periodo, tra cui ciclismo, tamburello e ginnastica. Il pallone arriva con la fanfara dei soldati: come per molte altre realtà, a inizio del ‘900 è praticato in particolare negli ambienti militari e studenteschi. E’ possibile tracciare una mappa del pallone: si gioca nella piazzetta della Rocca, sul sagrato della chiesa di Santo Stefano e nei campi a ridosso del nucleo urbano. La pratica motoria va assumendo una specificità con l’organizzazione nel 1914 del Novellara Foot Ball Club, sull’onda di quando va avvenendo a Reggio, dove si cimentano gruppi che porteranno alla Reggiana. "Si ha notizia che la squadra ha avuto l’autorizzazione di allenarsi nel piazzale della Rocca e che si svolge una partita tra una formazione novellarese e il Reggiolo a scopo di beneficenza. Una data importante è il 1921, quando il calcio risorge con la fondazione dell’Unione Sportiva Novellarese. La divisa del debutto era composta da una camicia bianca con risvolti neri, stemma giallo oro-nero, testa fasciata in bianco e berretto per il portiere", prosegue Cagossi. "Nel 1921, con la creazione dell’oratorio festivo cattolico maschile da parte del parroco Paride Bonezzi, ecco il primo vero campo di calcio, che la squadra utilizzava in affitto per allenamenti e amichevoli. Era il campetto ridotto dell’oratorio, ancora esistente". E’ del 1927 l’affiliazione alla Federazione calcio con la partecipazione ai campionati dilettantistici, mentre viene realizzato un terreno di gioco in via Cavour, dove c’erano degli antichi orti dell’ex convento dei Cappuccini. Nel frattempo s’intensificano i contatti con altre società, con una sorpresa. "L’oriundo argentino Felice Romano è stato trainer a Novellara. Era la stella della Reggiana e della nazionale italiana, e ha pure giocato qualche partita", conclude Alessandro Cagossi, parlando del tempo pionieristico.

Massimo Tassi