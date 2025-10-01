Cent’anni di vita per l’eccellenza dei salumi Veroni. Una serata di festa per celebrare la ricorrenza

Festa grande, all’Acetaia Corte Leonardi di Magreta, nel Modenese, per i cento anni di vita di Veroni Salumi di Correggio, azienda che porta il meglio della salumeria italiana in tutto il mondo, in particolare nel mercato americano. La famiglia Veroni, con i proprietari americani di SugarCreek rappresentati dalla famiglia Richardson, ha organizzato una serata di festa per i dipendenti dei sei stabilimenti dell’Emilia-Romagna. Non è mancato lo spettacolo: prima l’esibizione della compagnia "Parolabianca", con performance poetiche e oniriche, poi il live di Antonella Lo Coco, artista emiliana e già concorrente di X-Factor, fino al taglio della torta celebrativa.

Ogni ospite è stato immortalato nel Photo Mosaic Wall, componendo il grande mosaico che ha rivelato l’immagine del logo Veroni Tra gli appuntamenti significativi del 2025, la partecipazione per il terzo anno consecutivo agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, che ha visto l’azienda Veroni protagonista del gusto italiano al Foro Italico di Roma. Negli Usa gli appuntamenti di rilievo sono stati numerosi: dalla sponsorship del Bnp Paribas Open a Indian Wells al Cincinnati Open di agosto fino al debutto agli Us Open a fine agosto con una suite brandizzata dove il brand ha portato il gusto dell’aperitivo italiano sui campi di Flushing Meadows.

a. le.