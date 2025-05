Centauro di 42 anni perde il controllo della moto. Trovato senza sensi, ora è ricoverato a Reggio

Un motociclista di 42 anni è stato ricoverato ieri in gravi condizioni a seguito di una rovinosa caduta di sella avvenuta la notte tra venerdì e ieri alla periferia di Montecchio.

Il centauro, residente nella Bassa reggiana, poco dopo la mezzanotte stava percorrendo via Strada Bassa per Aiola quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Alcuni testimoni dell’incidenti hanno quindi chiamato il 118, e sul posto sono prontamente intervenuti mezzi di soccorso e i carabinieri di Quattro Castella.

I soccorritori hanno inizialmente trovato l’uomo per terra, privo di sensi. Poi il 42enne si è ripreso e in stato cosciente è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Maria Nuova.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il conducente avrebbe perso autonomamente il controllo del motociclo, cadendo a terra senza il coinvolgimento di altri veicoli.