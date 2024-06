Centauro diciottenne esce di strada Un giovane di diciotto anni perde il controllo della sua moto a Rio Saliceto, finendo in un fossato. Soccorsi e vigili del fuoco intervengono. Il ragazzo, F.M., viene portato in ospedale con diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Un amico che viaggiava con lui è rintracciato sano e salvo a Carpi.