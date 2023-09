Motociclista trovato morto nel fosso: addio a Cristian Buratti

Reggio Emilia, 20 settembre 2023 – Un motociclista di 45 anni ha perso la vita questa sera in un incidente stradale in moto accaduto sulla strada provinciale 64, tra Rivarolo Mantovano e Casalmaggiore, al confine tra le province di Mantova e Cremona.

Si tratta di Cristian Buratti, 45enne ristoratore originario di Berceto (in provincia di Parma), ma da tempo trapiantato a San Polo dove gestiva la Trattoria della Torre in pieno centro.

L’uomo era in sella a una Bmw Gs, finita nel piccolo fossato laterale che costeggia la carreggiata. Sono stati gli operatori di un autocarro del soccorso stradale, pochi minuti prima delle 18, a notare dall’alto dell’abitacolo la moto distrutta e l’uomo, che era immobile accanto al veicolo. Moto e centauro erano in parte coperti dall’erba sulla sponda del fossato. Ma gli operatori del carro attrezzi hanno comunque capito subito che si trattava di qualcosa di grave. Gli stessi hanno immediatamente dato l’allarme al 118. In attesa di ambulanza e personale sanitario, sono stati i passanti a estrarre il centauro dall’acqua del piccolo fossato. Ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Troppo gravi i traumi riportati nella sbandata, di cui non sembrerebbero esserci stati testimoni diretti.

Cristian Buratti, esperto e cultore di enogastronomia, era una persona di straordinaria empatia e simpatia, entusiasta per natura. Gestiva da qualche anno la Trattoria della Torre, nel borgo antico di San Polo, a due passi dal municipio. “Un amico, una notizia terribile”, ha commentato ieri sera addolorato il sindaco Franco Palù: “Ho conosciuto Cristian da quando prese in gestione il locale e, come spesso accade, siamo diventati subito amici sia per l’amore per il cibo ed il vino, che la musica. Nella sua trattoria con amici abbiamo suonato spesso. Mi mancherà tantissimo per il suo perenne sorriso e la scanzonata gioia di vivere”.

Buratti, padre di tre figli, non solo amava il proprio lavoro, ma impegnava molto del suo tempo libero nella ricerca di nuove cantine, nuove birre e nuovi prodotti da proporre ai clienti, sempre nel rispetto della tradizione.

Orginario di Berceto, in provincia di Parma. con gli amici era anche un animatore teatrale della vita del paese montano parmense oltre che protagonista di numerose manifestazioni sanpolesi: dalla Notte Bianca, o promuovendone, come ‘Vignaioli oltr’Enza’. Nel 2014 era anche stato candidato alle comunali di Berceto, con la lista del sindaco Luigi Lucchi.