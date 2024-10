Centenario di Henghel. Al Museo un percorso tra installazioni sonore

Il 2024 per il Comune di San Martino in Rio è stato l’anno dedicato al centenario dalla nascita del clarinettista Henghel Gualdi (foto). E anche il Museo locale ha dato un contributo musicale, con il progetto "Pagine di suono. Mostra gioco per orecchie curiose", un percorso itinerante di installazioni sonore in dialogo con il patrimonio del Museo e della Biblioteca, in programma domani dalle 15,30, 16,45 e alle 18, oltre che domenica alle 10, 11,15, 15,30, 16,45 e 18. Ritmi e melodie prenderanno vita tra albi illustrati, filastrocche e oggetti di uso quotidiano.

"È un’iniziativa rivolta alle famiglie – commenta il sindaco Paolo Fuccio – per trascorrere un momento di gioco e scoprire gli spazi della Rocca in modo diverso. Le installazioni sonore si ispirano a libri illustrati e utilizzano oggetti comuni, tra la Biblioteca e il Museo. Sono coinvolte due sezioni del Museo: quella dedicata alla casa e quella dedicata alla vita dei bambini, dove sono custoditi gli oggetti di uso comune presenti nelle case contadine e i giocattoli di una volta. Per prenotare: tel. 0522636726 (museo@comune.sanmartinoinrio.re.it).