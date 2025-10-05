Centesimo compleanno per Nede Meglioli

Nede Meglioli ha festeggiato ieri il suo centesimo compleanno in buone condizioni di salute, presso la casa protetta Don Cavalletti di Poiago (Carpineti). Oltre ai parenti, presenti amici, personale della struttura e i sindaci di Casina, Stefano Costi, e Carpineti, Giuseppe Ruggi. Nede Meglioli, nata a Casina il 4 ottobre 1925, faceva parte di una famiglia numerosa che, dopo aver patito il dolore della guerra, ha saputo rialzarsi. Ha perso molto presto il padre Onorato Meglioli, per le conseguenze di una malattia contratta sul fronte durante la prima guerra mondiale. Tutta la famiglia Meglioli ha partecipato attivamente alla Resistenza e due fratelli di Nede. entrambi partigiani, sono stati uccisi da nazifascisti nel 1944: il fratello Marino ucciso davanti alla famiglia il 12 giugno nella casa alla Grotta vicino Casina e il fratello Dino, comandante di distaccamento, è caduto eroicamente durante la dura battaglia impari, detta delle Tane, l’8 settembre del 1944.

Superati con tanto coraggio e forza i dolori della Guerra di Liberazione, Nede si è sposata con Veniero Lumetti e per anni ha gestito l’edicola in piazza a Casina, Durante l’estate per un lungo periodo gestiva anche l’edicola di Marola.

Una donna intraprendente che, uscita dalla sofferenza della guerra con la voglia di riconquistare un futuro migliore, non temeva fatica e non pesava il sacrificio del lavoro. Proprio per la sua presenza attiva nella comunità di Casina, in particolare nell’attività commerciale, il Sindaco Stefano Costi le ha donato una targa dove si legge tra l’altro: "... con infinita riconoscenza da parte dell’Amministrazione comunale di Casina per l’attività svolta con passione e dedizione, per il senso di comunità che ha trasmesso a tutti noi". Omaggio floreale anche dal sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi con i migliori auguri per la centenaria Nede. Presente il pronipote Yuri Torri: "Mia zia Nede è stata una donna di grande coraggio".

Settimo Baisi