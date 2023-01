Centinaia di cittadini destinati a cambiare medico: non tutti riusciranno ad averlo

ROLOFABBRICO

Sono numerosi i cittadini di Rolo e Fabbrico destinati a cambiare medico di base. Come annunciato nei giorni scorsi dal Carlino, il dottor Giuseppe Credente lascia Rolo per trasferirsi a Fabbrico, dopo il pensionamento del collega fabbricese Mauro Vezzani.

Da febbraio, dunque, i pazienti del dottor Credente, sia di Rolo sia dei paesi limitrofi, saranno formalmente senza medico di base, così come quelli di Fabbrico che finora erano stati in cura dal dottor Vezzani.

Il dottor Credente potrà avere fino a 1.800 pazienti. L’Azienda Usl non potrà effettuare assegnazioni d’ufficio, in quanto la scelta spetta ai cittadini.

Per questo i pazienti di entrambi i medici sono invitati a scegliere il medico tra quelli disponibili nel Nucleo di cure primarie.

La scelta si può fare in vari modi e con diverse possibile: attraverso il Fascicolo sanitario elettronico oppure grazie alla piattaforma Secure Forms attraverso il sito https:www.ausl.re.itsportelli-saub. Per chi non può effettuare la scelta tramite i canali digitali si può invece inviare il modulo per posta ordinaria al Dipartimento cure primarie (ufficio Saub) in via Circondaria 26 a Correggio, oppure accedere allo sportello Saub di Correggio dalle 10 alle 13 da lunedì a sabato o allo sportello Cup di Fabbrico (alla Casa della salute) nelle giornate di mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio dalle 8,30 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni: ufficio Saub (tel. 0522-630207, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10,30).

Tutti i cittadini che dovranno effettuare una nuova scelta riceveranno un sms con le diverse opzioni per l’attribuzione del nuovo medico.

Al momento non ci sono medici disponibili per dare copertura a Rolo, ma si stanno cercando professionisti disponibili in zona.

Nel frattempo, per i pazienti ancora senza medico, sarà attivo il Nat, il Nucleo di assistenza territoriale, aperto dall’1 al 17 febbraio alla Casa della salute di Fabbrico.

a.le.