Centinaia di firme per le automediche

di Antonio Lecci

L’attivazione di un’unica automedica per i distretti della bassa e della pianura non è accettata dai cittadini di Correggio e del suo distretto. Questo è il segnale dato ieri sera, con una folta partecipazione di cittadini, di fronte al municipio correggese, a un presidio organizzato dalla coalizione ’Si può fare’, in cui è stata avviata una raccolta di firme che in poche decine di minuti ha raccolto centinaia di adesioni.

A lungo si è formata una fila di persone per poter aderire alla petizione. I rappresentanti della coalizione, guidata dal capogruppo Giancarlo Setti, hanno spiegato i motivi della loro richiesta: "Una sola automedica per un territorio così vasto non garantisce la popolazione. Rivogliamo l’automedica fissa a Correggio".

Anche il sindaco Fabio Testi ha preso la parola, spiegando che "il piano dell’attuale emergenza-urgenza è stato elaborato dagli stessi che avevano redatto il sistema precedente, mantenendo comunque i tempi di intervento previsti dalla normativa. Fosse per me metterei un’automedica in ogni comune, ma siamo di fronte a una tale carenza di professionisti del settore che questa soluzione non può essere applicabile".

La raccolta di firme prosegue all’Urp in municipio e a fine agosto sarà convocata una pubblica assemblea a cui saranno chiamati a relazionare anche i rappresentanti dell’azienda dell’Ausl.

Sull’argomento interviene anche il Psi. "I socialisti di Correggio – dice il vicesegretario provinciale Alex Scardina – è a fianco dei cittadini che, in modo giustificato, temono che la sanità pubblica del nostro territorio risulti indebolita dalle ultime scelte della gestione dell’Emergenza-urgenza. L’automedica di Correggio rappresentava una soluzione anche per i Comuni vicini, Carpi compresa. Rinunciare a questo servizio, ora a Novellara dopo l’accorpamento con Guastalla, crea oggi un danno a una macro area molto estesa.

Sulla riforma del sistema di Emergenza-urgenza interviene il sindacalista Ciro Di Cristo dell’Sgb, che nutre ancora dubbi sui futuri "Cau" dislocati sul territorio. "Non è chiaro se saranno aperti 24 ore su 24 – dice Di Cristo – e neppure se andranno a sostituire pronto soccorso o punti di primo intervento, andando così a depotenziare tali strutture".

Aggiunge Di Cristo: "C’è carenza di risorse e personale medico e infermieristico. Non è possibile una riorganizzazione senza tali risorse. Il rischio è quello di un forte aumento dei volumi di lavoro e peggioramento delle condizioni lavorative per il personale già in attività, peraltro senza un riconoscimento economico in un contesto in cui i salari sono bassi. Con rischio di nuove e ulteriori fughe di professionisti dalla sanità pubblica".