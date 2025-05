Centinaia di persone attese domenica alla Walk Marathon

E’ prevista la partecipazione di centinaia di persone alla quinta edizione della Walk Marathon dei Colli Scandianesi. Domenica Scandiano ospita la manifestazione capace di unire sport, natura e cultura in un’unica grande festa del territorio. Una giornata da vivere a passo lento attraversando paesaggi mozzafiato, luoghi storici e sapori tipici nel segno dell’inclusione. L’iniziativa è organizzata dal Comune e dall’associazione Tricolore Sport Marathon di Reggio. Sette i percorsi tra cui scegliere, differenziati per lunghezza e difficoltà, per permettere a chiunque di aderire. La partenza è da piazza Spallanzani tra le 8 e le 9,30, l’arrivo in piazza Prampolini. Lungo i tracciati saranno allestiti punti ristoro, mentre all’arrivo ci sarà un servizio ristorazione aperto a tutti.

m. b.