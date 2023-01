Centinaia di persone resteranno senza dottore

Un medico di base di Fabbrico va in pensione e da febbraio un suo collega, ora a Rolo, si trasferirà nel centro fabbricese per prenderne il posto. Avrà nuovi pazienti di Fabbrico e altri pazienti che ha già in cura a Rolo. Ma con il massimo di 1800 pazienti previsti, non potrà accettare tutte le richieste. E, inevitabilmente, un migliaio di cittadini, tra i due paesi, rischia di ritrovarsi senza un medico fisso di base.

Comprensibili le preoccupazioni dei cittadini di Rolo, molti dei quali vorrebbero continuare a essere assistiti dal dottor Giuseppe Credente (foto), che da febbraio sarà nel nuovo ambulatorio a Fabbrico.

Da settimane è stato predisposto un modulo cartaceo per richiedere all’Ausl di restare pazienti del dottor Credente, pur se nel paese confinante. Ma le richieste sono troppo numerose e non tutte saranno accettate. Occorrerà usare il Fascicolo sanitario elettronico, dal 2 febbraio, per la scelta del medico di base.

"Dal primo febbraio i miei pazienti rimarranno senza medico di base e una comunicazione dell’Azienda Usl informerà della necessità di scegliere un professionista attraverso delega cartacea, con fascicolo sanitario o recandosi agli sportelli Saub. Ma credo che resteranno dei problemi per parte dei cittadini, essendoci circa 3600 pazienti coinvolti tra Rolo e Fabbrico. Io ne potrò accettare 1800, poi sarà possibile scegliere tra altri medici di Rolo. Ma i posti a disposizione non saranno sufficienti per tutti".

Un calcolo approssimativo, tenendo conto pure di qualche paziente che potrebbe essere preso in cura da medici di base di Campagnola, prevede circa un migliaio di persone che resterebbe per ora senza medico di famiglia.

Già tre mesi fa il dottor Credente ha iniziato a informare sulla prospettiva del trasferimento a Fabbrico da febbraio.

Si pensava di poter accogliere le richieste dei pazienti che lo avrebbero "seguito" nel nuovo ambulatorio.

"Ma solo alcuni giorni fa – continua il medico di base – ho ricevuto una telefonata che mi avvertiva che il numero dei pazienti che volevano seguirmi era troppo elevato e non tutti verranno accettati: ci sarebbero stati troppi pazienti di Fabbrico senza medico".

In caso di necessità potrebbero essere attivati i Nat, Nuclei di assistenza territoriale. Intanto, il dottor Credente garantisce: "Dal primo febbraio nell’ambulatorio di Fabbrico assisterò tutti, senza chiedere se hanno un medico. Questo per evitare disagi ai pazienti, miei e non. Mi preparo a un lavoro lungo: dalle prime luci del giorno fino a tarda sera…".

Antonio Lecci