Cento anni dalla morte. Omaggio a Lenin

Per il Centenario della scomparsa di Lenin, oggi alle 11 il Partito Marxista-Leninista, con altre forze, commemorerà lo statista sia a Cavriago che a Capri davanti ai suoi monumenti. I membri del Pmli del Nord Italia, fino alla Toscana, parteciperanno alla commemorazione in Val d’Enza. Il partito ha prodotto un documento del Comitato centrale, un video, una maglietta rossa con l’effigie di Lenin, un numero speciale de "Il Bolscevico" e la pubblicazione integrale sull’organo del Pmli dell’opera di Lenin "L’imperialismo fase suprema del capitalismo". Il Comitato Rosso17 invece ha organizzato una conferenza del prof Gian Piero Piretto, autore tra l’altro del volume "L’ultimo spettacolo. I funerali sovietici che hanno fatto storia". Vendute come souvenir le "palle di neve" con il busto.