Cento ciclisti sulle strade di Peppone e Don Camillo

Una rievocazione moderna della scena della sfida in bici, a settant’anni dall’uscita del film "Don Camillo e l’onorevole Peppone". Una rievocazione con il "don" al centro, affiancato da ben due "Pepponi": a destra quello di Brescello, a sinistra quello di Boretto. È andata in scena domenica nello stesso percorso seguito settant’anni fa: dalla stazione ferroviaria di Boretto fino alla piazza principale di Brescello, attraverso un tratto di argine del Po. Un centinaio i ciclisti che hanno accolto l’invito a ripercorrere quel tragitto, con il corteo aperto dal parroco don Giancarlo Minotta e dai sindaci Carlo Fiumicino (Brescello) e Andrea Codelupi (Boretto), affiancati o seguiti da altri "Pepponi" e "Don Camilli", sempre pedalando in bici. Un evento che ha ottenuto una vasta partecipazione e ben riuscito, che ha attirato persone anche da fuori provincia, con diversi turisti arrivati dal Veneto, dalla Lombardia e perfino dalle Marche, prendendo poi bici a noleggio per partecipare attivamente alla pedalata in compagnia. Una giornata che è stata aperta a Boretto dalla presentazione del libro "Fernandel e Gino Cervi. Il cinema, l’amicizia e la buona tavola" di Domenico Palattella e Patrice Avella, mentre nel pomeriggio a Brescello è stata la volta della illustrazione del libro "Giovannino Guareschi. La poetica della libertà" di Alessandro Gnocchi. Al termine della pedalata tra i due paesi c’è stato l’intervento delle autorità in piazza: "Sono tre le parole chiave che racchiudono il significato di questo evento: cinema, amicizia e buona tavola. Credo – ha detto il sindaco brescellese al folto pubblico presente – che siano elementi che descrivono perfettamente il nostro Mondo Piccolo. Che deve essere valorizzato col pieno coordinamento tra i vari paesi della zona. Solo con collaborazione e sinergia, come quelle emerse in questo caso tra Boretto e Brescello, si potranno fare passi avanti".

Antonio Lecci