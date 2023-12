Cento coppie in campo al Ct Albinea

Ben 102 coppie si sono sfidate sui campi del Circolo Tennis Albinea nella Christmas Padel Cup 2023, suddivise nelle categorie "Expert" e "Entry". In quest’ultima la vittoria nel tabellone maschile, con ben 24 tandem al via, è stata appannaggio di Tagliati e Talami, vittoriosi in finale su Domenichini e Cartelli, mentre nel misto Giacomucci e Prati hanno avuto la meglio su Vacondio e Gambini; la stessa Gambini si è aggiudicata il torneo femminile insieme a Roncaglia, sconfiggendo nel match decisivo Predelli e Messori. A livello "Expert", Munarini e Moscardi hanno vinto il misto su Arseni e Gioveni; quest’ultimo ha perso in finale nel maschile insieme a Viani, sconfitto al termine di una finale molto equilibrata contro Bologna e Sazzi, decisa in favore dei futuri campioni solo sul 13-11 del terzo set. Il Cere invece ha ospitato 12 coppie nel "Cere Padel Tour" maschile, che ha visto l’affermazione di Labanti e Cantagalli su Rasile e Ceci.