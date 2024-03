Cento partite Formato gigante: "Il Lentigione ha creduto in me"

Con la partita Sammaurese-Lentigione, Alberto Formato, bomber del Lenz, ha raggiunto le 100 presenze in maglia Lentigione. Alberto è nato a Carpi 30 anni fa ed è uscito dalle giovanili carpigiane restando sempre in zona tra Eccellenza e Serie D. Da Carpi a Castelfranco, Meletolese, Casalgrandese, Rolo, nuovamente Casalgrandese e Castelfranco. A quel punto Isacco Manfredini si accorse che non poteva lasciare in giro un attaccante che faceva sempre gol alla Bagnolese, così lo ingaggiò per tre stagioni e ne fu gratificato con 46 gol in tre stagioni. Poi il passaggio al Lentigione, con 18 reti il primo anno, 15 il secondo e 10 sin ad oggi, pur con sette assenze dovute a infortunio. "Aver raggiunto le 100 presenze è per me fonte di grande onore. Averlo fatto con il Lentigione, società molto ambiziosa e che punta sempre a mantenere un livello alto di competizione, è una soddisfazione ancora maggiore. Colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso: a partire dal presidente Amadei, poi il direttore Alberto Biagini che è stato il primo a credere in me e pensare che potessi essere importante per questa società, il direttore Sandro Cangini che ha voluto fortemente, e a tutti i costi, la mia conferma questa estate. Ringrazio tutti gli allenatori con cui ho avuto il piacere di lavorare nelle stagioni in cui ho vestito la maglia del Lentigione, con menzione particolare per Beretti che mi ha scelto me come capitano nel momento più difficile degli ultimi anni; questo mi ha ulteriormente responsabilizzato e fatto crescere in maniera notevole sotto l’aspetto umano. L’augurio che mi faccio è quello di proseguire così e che questo sia un punto di partenza e non di arrivo. Ora la testa è già proiettata a chiudere il campionato corrente e a raggiungere il migliore risultato possibile; il campo darà il verdetto, ma di sicuro non molleremo mai".

E il campionato corrente è già vicino, visto che Lentigione-Certaldo è anticipata a sabato, sempre alle 14,30, sul campo sintetico di Sorbolo Mezzani.

Claudio Lavaggi