"Cento strade per unire", che successo . E il questore fa... l’arbitro per i bambini

Il questore Giuseppe Maggese in versione... arbitro, con tanto di fischietto in bocca, per una gara di corsa di bambini. Giudice di linea speciale il capo di gabinetto della Prefettura, Gabriele Gavazzi. È la bellezza e la magia della festa ’Cento strade per unire’ organizzato dal comitato Ascoltare Santa Croce – presieduto da Stefano Buffagni – in via Adua, ieri chiusa per il grande evento, che ha l’obiettivo di integrare gli abitanti di un quartiere difficile, ma con tante facce pulite. Una presenza importante quella delle forze dell’ordine con tanti stand informativi di questura polizia, carabinieri e municipale volti ad una campagna di sensibilizzazione, ma anche per avvicinare la cittadinanza a chi garantisce la legalità. "Sono entusiasta di essere qui oggi, questa è una festa importante", ha detto il questore.