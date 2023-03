Centomila euro a Unimore "In nome di Ivano Bolondi"

Eugenia Baldi ha donato 100.000 euro al dipartimento di ingegneria di Unimore, in memoria di suo marito Ivano Bolondi scomparso a inizio agosto 2021. 60.000 serviranno a installare un laboratorio di automazione digitale presso il nuovo polo delle ex-Reggiane, mentre i restanti saranno borse di studio: ogni anno fino al 2030 l’università ne assegnerà due da 2.500 euro ad altrettanti iscritti a un corso di laurea magistrale del dipartimento di ingegneria.

Bolondi, nato a Montecchio nel 1941, aveva iniziato a lavorare come apprendista meccanico per la riparazione delle macchine agricole. Nel tempo era migliorato fino a diventare titolare di un’importante azienda, produttrice di apparecchiature per la pulizia di serbatoi industriali, e distinguersi con varie invenzioni nel settore meccanico ed elettronico. La fotografia fu per lui un’altra grande passione e ottenne riconoscimenti nei maggiori concorsi nazionali ed internazionali. Tra i più importanti ricordiamo i due assegnati dalla Federazione italiana associazioni fotografiche, ’Autore dell’anno’ nel 2005 e ’Maestro della fotografia italiana’ nel 2007. Ha esposto anche al Trocadero di Parigi e nella facoltà d’arte dell’università di Athens (Stati Uniti). Sono famose le sue opere audiovisive, immagini, testi e musica, realizzati con l’aiuto della moglie Eugenia.

"La generosità della signora Baldi è un gesto di grande valore per la nostra università" commenta il magnifico rettore Carlo Adolfo Porro. Il direttore del dipartimento di ingegneria Massimo Milani sottolinea "come la collaborazione tra università e territorio possa generare risultati significativi per la comunità accademica e l’intera città".