Centomila euro spesi Ripristinata la pista Gatta-Pianello

Sono stati ultimati gli interventi di ripristino sulla pista Gatta-Pianello dopo i danni causati nei giorni scorsi dalle intense precipitazioni piovose. I lavori sono stati realizzati dal Comune di Villa Minozzo per un importo di circa 100mila euro. "La pista – spiega il sindaco Elio Ivo Sassi – è stata asfaltata nei tratti pericolosi per la presenza delle buche a seguito del maltempo delle ultime settimane che ha colpito anche il nostro territorio. L’obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza a coloro che transitano sull’arteria, soprattutto ai ciclisti e motociclisti. Sono stati eseguiti lavori per il ripristino dei tratti danneggiati. Si tratta di un intervento straordinario. Le cunette erano ostruite dai detriti. Le condizioni dell’arteria sono peggiorate dopo le bombe d’acqua dei giorni scorsi. Inevitabili i provvedimenti con un senso unico nei tratti pericolosi. Speriamo ora in un miglioramento del tempo".

I lavori sulla pista sono stati conclusi in questi giorni con una spesa di circa 100mila sostenuta dal Comune: "confidiamo di ottenere dei finanziamenti dopo i danni registrati tra i mesi di maggio e giugno".