Centosette nomi da pronunciare. Cgil e Consiglio comunale ricordano le vittime degli uomini

Nei nomi delle 107 donne vittime di femminicidio (fino ad oggi), si trova il filo conduttore della violenza di genere: la cultura patriarcale. E’ con questo spirito che la Cgil prima e il Consiglio comunale poi hanno deciso di ricordare queste donne pronunciando tutti i loro nomi e cognomi durante due momenti collettivi. Il primo si terrà proprio il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, nel cortile interno della Camera del Lavoro. Mentre poi toccherà al Consiglio comunale di lunedì 27 fare questo atto dimostrativo, con il placet di tutti i capogruppo alla proposta del presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori.

La Cgil, seguendo lo slogan ’Adesso basta’ urlato nelle piazze in questi giorni, spiega che alle 10 nella Corte interna della Camera del Lavoro di via Roma, in mezzo a più di cento palloncini bianchi sospesi da terra, a rappresentare le donne uccise per mano di uomo, è prevista una lettura collettiva dei nomi di tutte le vittime di femminicidio di quest’ultimo anno: a futura memoria. Mentre alle ore 10:30 sarà inaugurata una panchina rossa, donata dalla Filcams provinciale, che campeggerà all’interno della sede sindacale. Alle ore 11 infine la Camera del Lavoro parteciperà alla camminata in rosso promossa dal Comune. Ma ancora più concreto è il progetto presentato ieri dai vertici della Camera del Lavoro: "Abbiamo deciso di rivolgere a uomini e donne della nostra organizzazione un percorso formativo, a cura dell’associazione “Maschile Plurale”, per aprire una riflessione sui temi del sessismo nei contesti lavorativi, della promozione della parità, del superamento di logiche discriminatorie sulla base del genere. Accanto al piano più squisitamente formativo da sempre ne affianchiamo uno altro: quello più propriamente culturale. Nelle ultime settimane, solo per citare le ultime iniziative, sono state inaugurate due mostre: ’Oltre Dafne fermare Apollo – immagini di storia e cambiamento in Italia’ progettata da UDI nazionale (Unione Donne Italiane), visitabile fino al 30 novembre in Camera del Lavoro. Si tratta di una mostra di grande valore storico eppure attualissima: attraverso immagini, fotografie, manifesti ed interviste rilancia l’eredità delle battaglie sindacali e politiche per la conquista dei diritti che hanno contribuito a cambiare norme, leggi e aspetti culturali della nostra società dal dopoguerra ad oggi. “Un’Immagine Contro gli Stereotipi di Genere” è invece il titolo di una selezione di grafiche tratte dalla mostra ospitata in Camera del Lavoro in occasione dell’8 marzo scorso e realizzata con gli studenti dell’Istituto “B.Pascal” che viene ora ospitata, fino al 18 gennaio 2024, presso la Biblioteca di San Pellegrino “Marco Gerra”".

Sul tema della violenza interviene anche il consigliere regionale Federico Amico, con un appello questa volta destinato agli uomini. "Quando quattro anni fa sono stato nominato presidente della Commissione regionale Parità e Diritti, ho accettato con gratitudine. È evidente che un presidente uomo rappresenti un’anomalia in un contesto istituzionale dove quel ruolo tradizionalmente è appannaggio del genere femminile". Secondo Amico, il femminicidio di Giulia Cecchettin dimostra che nonostante il tempo passi, "permane ed è radicata un’idea del maschio che incentra la relazione sul possesso e sul controllo. Purtroppo l’anagrafe ha poco a che vedere con il patriarcato. Lo conferma Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano, quando racconta che nel 2023 il 40 per cento degli stalker e dei violenti ha tra i 18 e i 35 anni. Ma in questo scenario così terribile da togliere il fiato, continua a mancare un attore importante. L’ondata di reazioni degli ultimi giorni è stata fortissima e trasversale, ma anche questa volta è stata prevalentemente femminile. Parecchi uomini non riescono a sentire la responsabilità dei femminicidi, delle violenze, degli abusi, richiamandosi a una responsabilità individuale. Gli editoriali non bastano, così come non bastano i minuti di silenzio. Ora più che mai per fermare questo massacro serve un atto rivoluzionario: una presa di responsabilità chiara, specifica, pubblica da parte di noi uomini, anche a costo di crearci dei problemi. Servono uomini che abbiano il coraggio di rompere quella che la sociologa Elisabeth Noelle-Neumann chiama la “spirale del silenzio”, un circolo vizioso che si innesca quando si sopprime la propria reale opinione per paura di riprovazione e isolamento da parte di una presunta maggioranza. Il rischio altrimenti è che tra qualche giorno tutto finisca nel dimenticatoio o si risolva in un inasprimento delle pene, come sistematicamente accade con questo Governo. Eppure lo sappiamo che le pene più alte non cambiano le statistiche. Di fronte alla cultura patriarcale non esistono posizioni neutrali: o si è parte della soluzione o si è parte del problema".