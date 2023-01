Centoventi volontari pronti al sostegno

Il nome Èmmaus (antica città della Palestina più volte citata nei Vangeli) lascia intuire l’originea del sodalizio: nel 1993 alcuni volontari provenienti dai territori parrocchiali (S. Alberto, S. Antonio, S. Luigi, S. Anselmo, Ospizio, S. Maurizio) unirono le forze per visitare a domicilio anziani soli o in condizioni di fragilità. "Fin dall’inizio volontari e anziani hanno sentito il desiderio e la necessità di creare e sviluppare relazioni capaci di durare nel tempo, coinvolgendo le famiglie e le comunità di appartenenza", si legge nel sito www.emmausreggioemilia.org. Oggi i volontari sono circa 120, presenti in particolare in città – organizzati in quattro macrogruppi che corrispono ai poli sociali – a Campagnola e a Rubiera. La sede è all’ex San Lazzaro, padiglione Morel. Chi aspira a diventare volontario può scrivere alla mail [email protected] oppure stabilire un primo contatto telefonico allo 0522 335611 o 353 4490079.