CENTRA UN ALBERO

E’ andata bene a un giovane di vent’anni, abitante a Rio Saliceto, che l’altra sera in paese, in via dei Martiri, ha perso il controllo dell’auto, una Nissan, per poi schiantarsi contro un albero, al lato della carreggiata, all’altezza dell’incrocio con via don Andreoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa correggese.

Per fortuna, nonostante la violenza dell’impatto dell’auto contro l’albero, il conducente non sembra aver riportato traumi di rilievo. Sono comunque intervenuti i carabinieri di Novellara per gli accertamenti.