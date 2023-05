Centrata da una nutria, cade in bicicletta: ferita una 51enne

E’ stata centrata da una nutria, che l’ha urtata mentre in bici stava percorrendo via Tomarola, nelle campagne di San Girolamo, tra Guastalla e Villarotta. Ieri mattina una donna ha perso il controllo della sua bici, finendo nel fango dell’adiacente piccolo canale. Qui sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica, per soccorrere la donna, una 51enne abitante in zona, poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale guastallese, con traumi vari ma per fortuna non gravi. Una grossa nutria, nell’attraversare la strada, avrebbe urtato la bici, facendo perdere il controllo alla ciclista. La presenza di fango nel canale, in seguito alle recenti piogge, ha reso più difficili i soccorsi.