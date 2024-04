Centrato in bici da un’auto. Un 75enne in rianimazione

Un uomo di 75 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dopo un brutto incidente. Poco prima delle 19, l’anziano è stato investito in sella alla sua bicicletta mentre percorreva via Luciano Manara, tra il Mirabello e il quartiere Rosta Nuova. A centrarlo, un’auto condotta da una donna di 58 anni.

Immediatamente è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Da subito le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato così portato d’urgenza all’ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale del comando di via Brigata Reggio per i rilievi del caso. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e di accertare eventuali responsabilità.