Reggio Emilia, 25 aprile 2020 - L’imminente riapertura delle aziende (ma non delle scuole) porta con sè un grande dilemma per i genitori: dove lasciare i figli durante la giornata lavorativa? A maggio, certo. Ma anche durante l’estate. "Ecco perché stiamo lavorando per aprire comunque i centri estivi: non possiamo permetterci di lasciare chiusi in casa 19mila ragazzi".

Raffaella Curioni, assessore all’educazione con delega alla scuola, il Coronavirus ha comportato grandi cambiamenti anche per gli studenti.

"Siamo al lavoro dal 24 febbraio per affrontare questa emergenza. Significa didattica a distanza, riorganizzazione dei servizi, sostenere i ragazzi più fragili. Trovare tablet ed estendere la connessione internet alle famiglie più bisognose. Poi è chiaro, ora ci dovrà essere una netta accelerata".

Il 4 maggio è ormai alle porte.

"E il Governo ha promesso di stabilire un piano con un minimo di anticipo. Entro questo week-end (oggi e domani per chi legge, ndr ) mi aspetto arrivi il decreto. Ma non dobbiamo solo rimanere in attesa, quanto invece prevedere quanto potrà accadere".

Si parla di voucher baby sitter e congedi.

"Più facile quest’ultimo. Non è detto che tutte le famiglie abbiamo una persona da affiancare ai ragazzi in casa. E in ogni caso, andrebbero formate; su larga scala diventa complesso".

Vale anche per i ragazzi con disabilità?

"Ecco, qui invece vogliamo muoverci diversamente. Finora siamo riusciti a tenerci in contatto con 418 studenti fragili; merito di 193 educatori, sui 200 a nostra disposizione, che li hanno seguiti con costanza attraverso le videochiamate. Ci sono due temi: da una parte, il fortissimo diritto allo studio. E dall’altra, l’ovvia considerazione che loro, più di tutti, soffrono l’isolamento domiciliare".

Da qui la proposta.

"Lavorare con le scuole per garantire spazi all’aperto dove poterli accogliere, ovviamente rispettando gli standard di sicurezza attraverso i turni. In assenza delle normali lezioni, ci sono: vogliamo solo sfruttarli per dare respiro sia ai ragazzi che alle famiglie già a partire da maggio".

Una volta superato, arriverà comunque l’estate...

"E molti genitori semmai avranno già utilizzato le ferie durante il lockdown. Ci prenderemo un rischio, ma dobbiamo necessariamente organizzare i centri estivi".

A livello numerico cosa significa?

"Ci sono 6mila bimbi nella fascia 0-6 anni; altri 13mila in quella 6-14, sempre a Reggio. L’anno scorso ne abbiamo accolti circa 3mila: ora, ripetere la stessa cifra sarà difficile, ma nell’arco dell’intera estate, perché di questo si parla, vogliamo allestirli".

Un’organizzazione notevole.

"Significa coinvolgere parrocchie, società sportive e volontari. Ma anche architetti o medici, per ripensare gli spazi garantendo la massima sicurezza, psicologi, educatori e famiglie. Addirittura alcune aziende si sono offerte di garantirci ospitalità. Il governo dirà semplicemente cosa riaprirà e quali fondi ci saranno: il resto dipende tutto da noi ed è quello per cui lavoriamo giorno e notte".

Senza pause, dato che si dovrà poi organizzare il rientro a scuola di settembre.

"I centri estivi saranno il nostro banco di prova.. Vedete, leggo di banchi con barriere in rplexiglass per dividere gli studenti: a Reggio una cosa simile non dovrà mai accadere. Siamo qui per garantire una ripartenza, seppur diversa dal solito, il più normale possibile".