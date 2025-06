"Centro civico: due piazzali diversi"

Tra i 28 progetti di riqualificazione urbana sostenuti dalla Regione c’è anche quello per il restyling della piazza di Baiso. All’insegna del ’Ritrovarsi e riconoscersi’, che poi è il titolo con cui il comune appenninico ha concorso al bando, l’attuale spiazzo prospiciente al centro civico assumerà un volto del tutto nuovo, all’insegna della multifunzionalità, come spiega il sindaco, Fabio Spezzani: "Rifaremo completamente i due piazzali di fronte al centro civico, con l’idea che diventino due piccole agorà – commenta – il lato a Est, esposto verso la valle del Lucenta, sarà caratterizzato da un bel pergolato, sotto il quale sarà possibile svolgere diverse attività da parte delle nostre associazioni all’aperto. Una novità – aggiunge – perché anche nel periodo primaverile ed estivo eravamo costretti a svolgerle al chiuso. Nel contempo i cittadini potranno continuare a utilizzare gli attuali locali. Sull’altro lato, quello che dà verso via Toschi, oltre alla completa sostituzione della pavimentazione, saranno eliminate tutte le barriere architettoniche e verranno piazzate postazioni di ricarica per le bici elettriche. Nel progetto, infine, è compresa anche la riqualificazione degli uffici del Centro Civico".

Il finanziamento regionale stanziato è di 850mila euro, poco meno di 130mila saranno invece i costi sostenuti dall’Amministrazione comunale. Che si avvale anche della sponsorizzazione dell’azienda G&G, una delle tante iniziative imprenditoriali di Enrico Grassi.