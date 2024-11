Centro commerciale, ripristinate le strisce pedonali

Ci sono voluti almeno un paio di incidenti con feriti, un bambino sfiorato da un’auto e altri investimenti evitati per un soffio, oltre a varie sollecitazioni che duravano da tempo a opera di cittadini e di alcuni operatori commerciali. Ma finalmente nei giorni scorsi è stata finalmente ripristinata la segnaletica orizzontale al passaggio pedonale all’altezza di uno degli accessi al centro commerciale "Guastalla 2", a Pieve di Guastalla. Già prima delle elezioni comunali di giugno alcuni commercianti avevano nuovamente sollecitato un intervento su quell’area, che risulta essere di competenza comunale. Ora il passaggio è maggiormente visibile e più sicuro. Resta però da compiere la stessa operazione al passaggio pedonale all’ingresso principale dell’ospedale guastallese.

Alcuni cittadini hanno segnalato come siano state ridisegnate le strisce bianche del pedonale all’interno del parcheggio, ma senza proseguire con l’operazione nel tratto stradale, che ogni giorno è frequentato da centinaia e centinaia di persone che si recano verso l’ospedale: a piedi, in bici, ma anche in auto o con altri mezzi. Per una maggiore sicurezza generale diventa dunque necessario rendere quel passaggio pedonale molto più visibile rispetto a come è ora.