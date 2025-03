Centro, commercio in crisi: "Le idee per rilanciarlo"

Interventi per cercare di far fronte alla grave crisi del commercio e, più in generale, del centro storico di Guastalla, che risulta in calo come attrattiva per gran parte dell’anno. Per domani alle 19,30 alla sala dell’antico portico, a palazzo ducale, è in programma un incontro pubblico in cui si approfondisce un progetto di valorizzazione del cento storico e del commercio locale, puntando anche sugli "hub" previsti in centro e a Pieve. "Sono state individuate trenta possibili azioni per il rilancio del commercio locale – spiega l’assessore al commercio Gianluca Crema – frutto di un confronto con le categorie economiche e gli operatori del settore. Le proposte saranno poi condivise di volta in volta con le associazioni per valutare quali attuare, con quale priorità nei prossimi anni e in funzione dei finanziamenti regionali e delle risorse proprie che il Comune metterà a disposizione".

Tra le idee in discussione la possibilità di introdurre sgravi fiscali per il plateatico, contributi a fondo perduto per le nuove attività e agevolazioni fiscali per chi decide di occupare locali sfitti. Si valuterà anche la concessione di contributi alle imprese per l’innovazione e la digitalizzazione, nonché incentivi per il miglioramento dell’estetica dei locali affacciati sulla strada. Per migliorare l’accessibilità e la mobilità urbana, si valuteranno interventi come l’acquisto di pedane e rampe per garantire l’accesso ai punti vendita, un’analisi della Ztl e uno studio preliminare del traffico nel centro storico per comprendere meglio i flussi di utenza.

Antonio Lecci