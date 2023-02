Centro, Confesercenti promuove il nuovo look

Confersercenti promuove l’intervento di riqualificazione del centro storico di Casalgrande presentato, nei giorni scorsi, dal Comune durante due incontri pubblici per i cittadini e commercianti. Un progetto per il recupero del centro di Casalgrande tra piazza Ruffilli, piazza Costituzione, piazza Martiri della Libertà e via Aldo Moro. "Il rifacimento della pavimentazione delle piazze e di via Moro – dice Giovanni Campani (foto piccola) , presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia – è una notizia positiva per Casalgrande. All’incontro riservato ai commercianti ho espresso il mio parere favorevole per l’attesa operazione: è un progetto ambizioso con il coinvolgimento di una buona parte del centro". Campani è anche soddisfatto perché "il numero dei posteggi per le auto non sarà modificato e la viabilità non sarà cambiata. La discussione maggiore si è concentrata sui parcheggi, ma abbiamo appreso che saranno incrementati. La pavimentazione attuale è in condizioni che richiede la sua sistemazione e inoltre la dotazione del verde sarà migliorata con nuove piante. La riunione della scorsa settimana è servita anche per conoscere le opinioni. Non sono emerse critiche tra i gestori delle attività. Al momento non abbiamo notizie precise sui tempi d’esecuzione, ma l’intenzione è di concretizzare rapidamente gli interventi per causare pochi disagi".

Il presidente di Confersercenti apprezza anche la volontà di ricollocare interamente il mercato durante i lavori, spostandolo in piazza Costituzione.

Per Campani il Comune "si sta impegnando per creare un luogo con pavimentazione nuova, arredo urbano e incremento del verde. I cambiamenti spaventano sempre però, al termine del cantiere, ci saranno vantaggi per le attività. Si tratta sicuramente di importanti lavori per Casalgrande per concretizzare un nuovo volto per il centro".

Il progetto complessivamente prevede interventi sull’illuminazione, sulla pavimentazione e sulla dotazione di verde. Sulla sistemazione della pavimentazione dell’area interessata dalle opere sarà utilizzato principalmente calcestruzzo architettonico e altri materiali. L’illuminazione sarà potenziata rispetto all’attuale. Per quanto riguarda la dotazione di verde sarà almeno triplicata e l’ipotesi del progetto di recupero prevede il superamento di cento piante collocate nell’area coinvolta dalla riqualificazione. Tante persone hanno preso parte il primo febbraio all’incontro con i commercianti, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi, per la presentazione dello studio di fattibilità della riqualificazione delle piazze e vie del centro. Il 2 febbraio si è poi tenuto un incontro simile dedicato invece alla cittadinanza.

Matteo Barca